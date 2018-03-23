На телефоне BlackBerry, являющемся вещественным доказательством в деле о перевозке оружия с оккупированной территории, обнаружили «клетки, которые принадлежат лицу женского пола».

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко отказалась предоставить образцы ДНК для сравнения с образцами, обнаруженными на мобильном телефоне, изъятом 24 ноября 2017 года во время перевозки оружия с оккупированных территорий Донбасса, информирует svodka.net.

Об этом в Шевченковском райсуде Киева, который избирает нардепу меру пресечения, сообщил прокурор, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

Речь идет о телефоне BlackBerry, найденном спецслужбами. На нем обнаружили «клетки, которые принадлежат лицу женского пола».

Сдать анализ Савченко предложили, по словам прокурора, во время ее задержания 22 марта.

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Народный депутат подтвердила в суде, что отказалась давать молекулярные образцы и образцы голоса.

«Мой голос звучит… Не знаю, можете взять где угодно. И также отказываюсь давать на снятие молекулярной… образцов, так как у вас стоят стаканы, чашки, из которых пила. Потрудитесь взять оттуда», – заявила Савченко.

22 марта парламент Украины лишил Савченко неприкосновенности и дал дозволение на ее задержание и арест. В тот же день депутата задержали.

Нардепа подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.

По словам адвоката Савченко Виктора Чевгуза, материалы производства по делу его подзащитной занимают 246 страниц.

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