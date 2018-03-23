Перечень дополнен шестью российскими книгами — теперь в нем находится 159 российских изданий, а также двумя из отдельных районов Донецкой и Луганской областей и четырьмя из Украины.

Государственный комитет телевидения и радиовещания расширил перечень изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение терактов, посягательство на права и свободы человека, информирует svodka.net.

Перечень, в частности, дополнен шестью российскими книгами — теперь в нем находится 159 российских изданий, а также двумя из отдельных районов Донецкой и Луганской областей и четырьмя из Украины.

Среди прочих, в список внесены книги: «Крымская весна. 30 дней, которые потрясли мир» (Олег Матвейчев, Анатолий Беляков), «Последнее прибежище. Зачем Коломойскому Украина» (Сергей Аксененко), «Бог Нептун не любит Украину» (Владимир Шигин), а также «Украина на перепутье. Записки премьер-министра» и «Уроки майдана. Украина после переворота» (обе — Николай Азаров).

С полным перечнем книг можно ознакомиться на сайте Госкомтелерадио.

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Напомним, ранее Украина запретила книги экс-«прокурора» Крыма Натальи Поклонской, сепаратиста Павла Губарева и других.

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