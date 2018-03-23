В Сети была рассекречена внешность еще непредставленного кроссовера Volkswagen Touareg. Автомобиль получил крупные светодиодные фары, массивную решетку радиатора и большие воздухозаборники. Об этом пишет AutoExpress.

Издание сообщает, что внешний вид автомобиля разительно отличается от его предшественника, информирует svodka.net.

Что касается салона, то он также значительно преобразился. В нем размещены два крупных дисплея — 12-дюймовая приборная панель и 15-дюймовый экран мультимедиа. Последний поддерживает системы Android Auto и Apple CarPlay и имеет точку доступа WiFi.

Салон также стал более просторным за свет увеличения длины автомобиля. Также увеличился объем багажника до 810 л.

Volkswagen Touareg укомплектован турбодизелем V6 мощностью 285 л.с, который будет работать в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Также будут доступны две других версии с дизельным турбодизелем на 231 л.с. и 3,0-литровым бензиновым двигателем на 340 л.с.

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Ожидается, что к конце этого года будет выпущена флагманская модификация, которая получит 4,7-литровый турбодизель V8 объемом 4,7 литра и мощностью 365 л.с.

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