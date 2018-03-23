Самая большая смелость – «сказать президентам правду».

Смелыми украинскими «олигархами» можно назвать двух человек. Такое мнение экс-министр транспорта и связи Украины, прежний глава Запорожской облгосадминистрации, бизнесмен Евгений Червоненко выразил в эфире программы «БАЦМАН» главного редактора издания «ГОРДОН» Алеси Бацман на канале «112 Украина», информирует svodka.net.

«По истории болезни – Ринат Ахметов. По дерзости, по неожиданным решениям и потому что птица Феникс – Коломойский. Это его гениальное выражение: «Жизнь – супермаркет, бери что хочешь, только помни: касса впереди». Каждый из тех, кто сейчас вершит судьбы, кого-то милует, кого-то судит, в позиции или в оппозиции врет народу, должен в парламенте, там, за картавым (вероятно, имеется в виду спикер Рады Андрей Парубий. – ред.), повесить большой транспарант», – сказал он.

По словам Червоненко, самая большая смелость – «сказать президентам правду».

«Сказать людям, которые в эйфории, которые после Мальдив думают, что здесь идут реформы, что он все правильно делает и всех обдурил. Обратиться к президенту и сказать: если ты думаешь, что дело Рубана–Савченко – это предвосхищение оправдания возможных терактов с гибелью людей, чтобы отменить выборы, то нельзя этого делать. Касса впереди», – заявил экс-министр.

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В марте 2017 года журнал Forbes оценивал состояние Ахметова в $2,3 млрд, состояние Коломойского – в $1,3 млрд.

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