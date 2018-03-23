Савченко может не удерживать себя в показаниях относительно собственных политических и не только политических связей. Она, пожалуй, готова сказать все и обо всех. И эти все могут быть очень влиятельными людьми.

Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Петр Олищук, информирует svodka.net.

Приговор или отставка. Это должен быть лозунг всех тех, кому не безразлично, что будет с Украиной. Озвученные Луценко обвинения очень серьезные. Но не все обратили внимание на одну деталь. Луценко говорил о «проверке психического состояния». То есть, похоже, что вместо суда нам могут продать идею о «банде психов», что конечно нивелировать саму природу обвинения.

Если мы обратимся к практике работы ГПУ Луценко, то увидим, что до приговора доходит редко. За громкими обвинениями Саакашвили в попытке государственного переворота следовала тихая депортация. Теперь, конечно, дело не имеет перспектив.

Еще один интересный пример – дело о государственной измене Виктора Януковича. Луценко называл его «делом века» и обещал приговор до 24 августа 2017 года. Но не видно, что приговор будет и до 24 августа 2018 года. Удивляло, что выбрали именно тему государственной измены, а не Майдан или экономику. То есть, то, где доказательства в Украине.

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На амбразуру бросили молодых прокуроров военной прокуратуры, которые не смогли тягаться с адвокатскими зубрами. Последние эффективно «затролили» свидетелей обвинения. Все мы помним допрос Турчинова, который превратился в допрос о сдаче Крыма, и попытку допроса Порошенко, которая была остановлена ​​на вопросе «Мальдивского вояжа».

Постепенно дело, которое было топ-темой в СМИ – отошло на второй план. Хотя до приговора еще далеко.

Теперь дело Савченко. Очевидно, что оно не пройдет, как дело Януковича без присутствия самого фигуранта. Савченко не откажешь в допросе по скайпу.

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Очевидно, Савченко не будет молчать. Она будет пиариться на темах, которые будут находить живой вызов у некоторых избирателей, для которых картина горящей Рады – светлая мечта.

Наконец, Савченко может не удерживать себя в показаниях относительно собственных политических и не только политических связей. Она, пожалуй, готова сказать все и обо всех. И эти все могут быть очень влиятельными людьми.

Ведь ГПУ пока не дала ответа на ключевой вопрос: кто мог быть спонсором переворота? Кто должен біл все это финансировать? Очевидно, люди с деньгами. И кто это может быть? Тот-кого-нельзя-называть? А если фамилия все-таки прозвучит?

Поэтому, бесспорно, отправить «в дурку» Савченко проще. Но, думаю, все, кто ее видел хотя по телевизору, понимают, что психически больной ее не назовешь. Поэтому это «гнилой аргумент».

Нет, если уж начали – давайте суд. Давайте доказательства. Давайте приговор. Или идите в отставку за дискредитацию государства и правосудия.

Думаю, все мы должны требовать суда над Савченко. Иначе Украина окончательно превратится в несмешной цирк без намека на порядок.

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