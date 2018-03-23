Украинские и зарубежные спортсмены покажут свое мастерство и поборются за победу. По предварительным данным Киев откроет двери для представителей данного вида спорта из Украины, Белоруссии, Эстонии, Хорватии и Израиля.*

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/В открытом кубке примут участие все филиалы Украинской Ассоциации Карате Киокушинкайкан, которые готовят участников на местах, а также команды других федераций Киокушинкай Карате в Украине.

Сборную УККА представят спортсмены, имеющие опыт выступления на международных соревнованиях, в том числе «золотые» и «серебрянные» призеры 10-го чемпионата Европы по Карате Киокушинкайкан, который прошел в Барселоне — Максим Максимов, Денис Максимов, Ксения Селенок и другие.

Тренирует украинскую сборную Шихан, Сергей Лукьянчиков, президент Украинской Ассоциации Карате Киокушинкайкан.

В процессе подготовки к турниру, в Киеве, с 26 февраля по 04 марта были проведены тренировочные сборы, еще одни планируются с 6- 8 апреля. Во время подготовительного периода спортсмены продолжают учувствовать в соревнованиях, проверяя свою готовность и получая новый опыт. К примеру, 04 и 10 марта ребята принимали участие в турнирах, которые состоялись в Минске (Белоруссия) и в Самоборе (Хорватия), завоевав золотые и серебрянные медали.

«Очень важно продолжать развитие этого вида спорта в нашей стране, а также, давать возможность украинским спортсменам совершенствовать свои навыки и умения, выходить на новый уровень мастерства. Все это вероятно, если наши каратисты будут бороться на соревнованиях различного уровня с сильными соперниками из Украины и из-за рубежа» — комментирует Сергей Лукьянчиков.

«Мы также хотим поблагодарить генерального спонсора соревнований, национальный интернет-портал UKR.NET за информационную и финансовую поддержку турнира» — сказал президент Украинской Ассоциации Карате Киокушинкайкан.

Напомним, что в октябре 2017 г Украинская сборная завоевала 2 золотых и 2 серебряных медали на Чемпионате Европы по Карате Киокушинкайкан

* Точное количество участников и стран будет известно 31 марта, после подачи всех заявок.

Пресс – служба Украинской Ассоциации Карате Киокушинкайкан

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