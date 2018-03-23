Маршруты ирландской лоукост-авиакомпании Ryanair, которая официально начинает работать в Украине, во многоv пересекаются в направлениями, по которым летает еще один бюджетник — Wizz Air. Это может привести к тому, что один из лоукостеров вытеснит другого из рынка Украины.

Об этом в комментарии «Обозревателю» рассказал знаток по транспорту Сергей Хижняк. По его словам, Ryanair декларировал намерения потеснить Wizz Air на рынке восточной Европы, информирует svodka.net.

Эксперт отмечает, что если в стране большой рынок, тогда пассажиров хватает для все лоукостеров, а если нет — то один из операторов будет вынужден его покинуть. А украинский рынок — небольшой.

Ryanair и Wizz Air очень похожи между собой в том, что обе работают по модели ультралоукоста — предлагают очень низкую цену с минимальным набором услуг. При этом, Ryanair в пять раз больше, нежели Wizz Air, и работает по всей Европе. В то время, как второй работает больше на рынке восточной Европы, говорит эксперт.

«Украинского пассажиропотока на всех не хватит. А лоукостам важно все-таки продавать не только самые дешевые билеты на акциях, а еще и продавать более дорогие, чтобы средний тариф покрывал их расходы на рейсы, — сказал Хижняк, — Ryanair декларировал, что они хотят потеснить Wizz Air в восточной Европе. И вероятно, что этот выход на украинский рынок — это как раз и реализация стратегии Ryanair как потеснить Wizz Air. То есть не сотрудничать с ним, а забрать тех пассажиров, которых раньше возили они».

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Но, с другой стороны, Wizz Air на украинском рынке более известен, у них большая база пассажиров, которые постоянно пользуются их услугами. Ryanair эту узнаваемость на рынке еще должен будет завоевать, отмечает Хижняк.

Более того, от захода Ryanair пострадает не только Wizz Air, но и «классические» операторы на рынке, которые совершают перелеты, например, в Лондон, Мемминген, Варшаву, Гданьск. Часть их пассажиропотока перейдет новому игроку, считает Хижняк. Но все будет зависеть от конкретных направлений, на которые выйдет Ryanair. А это, в свою очередь, — от стратегии перевозчика.

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