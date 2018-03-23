Внефракционный народный депутат Надежда Савченко может обратиться к боевикам «ЛНР» с просьбой о политическом убежище. Об этом «Московскому комсомольцу» заявил представитель «ЛНР» на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

«Если над Савченко нависнет угроза лишиться свободы, она может обратиться к «ЛНР» за политическим убежищем. Мы обещаем рассмотреть этот вопрос», – сказал он, информирует svodka.net.

По мнению Дейнего, президент Украины Петр Порошенко боится Савченко.

«Она одна из немногих людей в украинской политике, которая не боится называть вещи своими именами и говорит правду в том виде, как она ее понимает в меру своих способностей. Такие люди опасны для сложившегося в результате Майдана режима, особенно в контексте приближающихся президентских выборов. Порошенко боится, что Савченко пользуется в обществе большей поддержкой, чем он, следовательно хочет дискредитировать ее и изолировать от участия в политике», – заявил он.

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