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|После оскорблений и разговоров: Суд принял решение по Савченко
|23.03.2018 19:01
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Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для внефракционного депутата Верховной Рады Надежды Савченко в виде содержания под стражей без права на залог сроком на 60 дней.
Решение огласил судья Евгений Сидоров, информирует svodka.net.
Из постановления суда следует, что Савченко планировала в сговоре с главой Центра освобождения пленных ГО «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном, главарем «ДНР» Александром Захарченко и «министром доходов и сборов» «ДНР» Александром Тимофеевым посягательство на конституционный порядок в Украине путем покушений на высшее руководство страны.
По словам судьи, Савченко планировала провокацию преступления, а не само преступление. Ее подозревают по ряду статей УК Украины.