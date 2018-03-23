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После оскорблений и разговоров: Суд принял решение по Савченко
23.03.2018 19:01
После оскорблений и разговоров: Суд принял решение по Савченко

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для внефракционного депутата Верховной Рады Надежды Савченко в виде содержания под стражей без права на залог сроком на 60 дней.

Решение огласил судья Евгений Сидоров, информирует svodka.net.

Из постановления суда следует, что Савченко планировала в сговоре с главой Центра освобождения пленных ГО «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном, главарем «ДНР» Александром Захарченко и «министром доходов и сборов» «ДНР» Александром Тимофеевым посягательство на конституционный порядок в Украине путем покушений на высшее руководство страны.

По словам судьи, Савченко планировала провокацию преступления, а не само преступление. Ее подозревают по ряду статей УК Украины.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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