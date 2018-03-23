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|Савченко обратилась к Путину
|23.03.2018 19:09
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Президенту РФ Владимиру Путину следует отпустить украинцев, которых незаконно удерживают в России. С таким обращением выступила внефракционный нардеп Надежда Савченко в Шевченковском райсуде Киева, который избирает ей меру пресечения, передает корреспондент издания «ГОРДОН».
«Как бы ни развивалась ситуация в геополитике, человек остается человеком. Человеческую жизнь должен ценить каждый демократический политик. Я никогда не просила помилования себе, я прошу у вас еще раз: отпустите украинских политзаключенных и пленных. Отпустите людей, обменяйте их на своих людей, дайте волю и жизнь людям», – заявила нардеп, информирует svodka.net.
По словам Савченко, «этим даже правитель может запомниться лучше всего».