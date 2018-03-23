В обращении президента РФ Владимира Путина к россиянам по случаю победы на выборах нашли один необыкновенный момент.

Как следует из опубликованного на сайте Кремля текста, российский руководитель высказался о себе в третьем лице, информирует svodka.net.

«В них (выборах. — Ред.) приняли участие более 67% избирателей – свыше 73 млн граждан. За действующего главу государства (не за меня. — Ред.) проголосовали свыше 56 млн граждан – более 76% избирателей. Это самый высокий уровень поддержки в истории нашей страны», — сказал Путин.

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