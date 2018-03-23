Ожидается, что стоимость двухместного LSEV (Low Speed Electric Vehicle — низкоскоростной электрокар) составит чуть более 9,450 долларов США. Электромобиль сможет разгоняться до 70 километров в час и проезжать без подзарядки 150 км.

Итальянский производитель X Electric Vehicle (XEV) анонсировал массовый выпуск своих низкоскоростных 3D-печатных автомобилей в Китае. На улицах страны они появятся во втором квартале 2019 года. По словам старшего дизайнера XEV Го Сяоженя, электромобиль будет стоить около 60 000 юаней, что в пересчете на доллары составляет 9 478 у.е. Максимальная скорость транспортного средства составит 70 километров в час, а дальность поездки на одном заряде – 150 км. Го Сяожень добавил, что Китай является самым большим рынком для итальянского автопроизводителя, информирует svodka.net.

Прототип автомобиля LSEV в настоящее время выставлен в китайском музее культуры 3D-печати в Шанхае. Он будет представлен на автосалоне Auto China 2018 в Пекине в следующем месяце. Как сообщили в X Electric Vehicle, LSEV – это первый в мире серийный электромобиль, напечатанный на 3D-принтере. Новинка уже получила около 7 000 предзаказов.

Почти все видимые части автомобиля произведены через трехмерной печати, за исключением, окон, шин и шасси. LSEV по существу состоит из нейлона. Трехмерная печать – это процесс изготовления материалов с использованием компьютера, который моделируют трехмерные характеристики будущих объектов.

Конструкторы утверждают, что при необходимости смогут разработать новую модель только за четыре месяца. Го Сяожень отметил, что власти страны планируют ввести новые требования в сфере производства электромобилей ко второй половине этого года, после чего компании начнут получать лицензии на выпуск экотранспорта.

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«Наша продукция будет ориентирована, как на бизнес, так и на частных потребителей, – рассказывает Сяожень. — Затраты на производство могут быть сокращены по мере увеличения объема, а к 2024 году мы планируем выйти на двукратное уменьшение стоимости LSEV». Также старший дизайнер фирмы рассказал, что XEV в настоящее время сотрудничает с шанхайским изготовителем материалов Polymaker для создания более гибких и устойчивых моделей.

Двухместный электромобиль весит только 450 килограммов, что почти в два раза меньше массы обычного автомобиля. Производственная линия на китайском предприятии, оборудованная 3D-принтерами, по словам представителей XEV, сможет выпускать около 500 машин в год.

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