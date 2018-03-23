На оккупированной территории Донбасса остаются $5 млрд активов банков и около 100 шахт. Об этом констатировал президент Украины Петр Порошенко.

«Еще одна цифра, которая не была обнародована: на оккупированной территории осталось активов банков на сумму $5 млрд. Кроме того, на оккупированной территории находится около 100 шахт», – цитирует главу государства Интерфакс-Украина, информирует svodka.net.

Отметим, экономические потери Украины от агрессии России в Крыму и на Донбассесоставили не менее $100 млрд. Эти убытки не включают гуманитарные и политические потери. Крым и оккупированая часть Донбасса вместе обеспечивали 14% ВВП Украины. Таким образом, принимая за основу ВВП 2013 года, стоимость утраченных активов в Украине составляет более $100 млрд — примерно $27 млрд потеряно в Крыму и $73 млрд — на Донбассе. Крупнейшими потерями в Крыму, по оценкам эксперта, стали нефтегазовые ресурсы. Их запас оценивается в $30-40 млрд. Потери банковской системы также сравнительно легко оценить — Украина потеряла $1,8 млрд банковских активов в Крыму и $4,4 млрд на Донбассе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира