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|Украина построит гоночную трассу для суперкаров
|23.03.2018 20:21
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Представитель Lotus в Украине, компания Autoenterprise намерена построить в стране гоночный трек. Директор компании Дмитрий Никонов и блогер Александр Куницкий вдохновились этой идеей, побывав на испытательном полигоне Lotus в британском городе Хетел.
В Autoenterprise заявляют, что прочувствовать высокие скорости вскоре можно будет и в Украине. Между тем, подробности масштабного проекта пока не разглашаются. Скорее только, трек построят в Киеве. Кроме того, в Украине будет создана академия от компании Lotus, информирует svodka.net.
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