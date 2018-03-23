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Скандальная омбудсмен Денисова собралась в Крым
23.03.2018 20:29
Скандальная омбудсмен Денисова собралась в Крым

Как сообщалось ранее, у новоназначенного омбудсмена нашли бизнес в оккупированном Крыму.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова намерена посетить аннексированный Крым и оккупированные районы Донецкой и Луганской областей, информирует svodka.net.

Свои планы омбудсмен озвучила на встрече с помощником Верховного комиссара ООН по делам беженцев по вопросам операций Джорджем Окот-Оббо и директором Бюро Европы УВКБ ООН Паскалем Моро, передает ее пресс-служба.

«Планирую побывать и на оккупированных территориях востока Украины, и в аннексированном Крыму», — заявила она.

В свою очередь представители ООН выразили свою поддержку приоритетной деятельности уполномоченного и заявили о готовности тесно координировать совместную деятельность в вопросах защиты прав беженцев и переселенцев.

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Как сообщалось ранее, у новоназначенного омбудсмена нашли бизнес в оккупированном Крыму.



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