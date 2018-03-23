Взгляды Джона Болтона на мир формировались еще в период правления Рональда Рейгана, то есть тогда, когда у самого Дональда Трампа никаких политических взглядов просто не было.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривал кандидатуру Джона Болтона как возможного претендента на пост государственного секретаря США или советника по вопросам национальной безопасности с первого дня своего вступления в должность. Однако советником по национальной безопасности Джон Болтон стал именно сейчас. Что же произошло?- пишет на ЕспресоТВ журналист Виталий Портников.

Трамп находится в постоянном поиске людей, которые имеют схожую с ним систему политических взглядов и одновременно способны ему не перечить. С этой точки зрения Болтон — отличный выбор. Новый советник по национальной безопасности — человек, чьи взгляды на мир формировались еще в период правления Рональда Рейгана, то есть тогда, когда у самого Дональда Трампа никаких политических взглядов просто не было, информирует svodka.net.

Когда Болтон работал в администрации президента Джорджа Буша-младшего (а он был представителем США в ООН), он был известен как жесткий и последовательный консерватор, настоящий внешнеполитический «ястреб». Именно Болтона считают одним из идеологов войны в Ираке и противостояния с Северной Кореей.

Репутация Болтона была столь монохромной, что когда демократы получили большинство в американском конгрессе, они не допустили его дальнейшего нахождения в ООН. Болтон платил политическим оппонентам взаимностью. Он был одним из самых жестких и непримиримых критиков подходов админстрации Барака Обамы — в том числе и по ситуации в противостоянии с Россией и по поддержке Украины.

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И вместе с тем в вашингтонских политических кругах у Болтона-менеджера репутация конформиста, человека, который старается не ссориться с начальством и крайне жесток с подчиненными. По крайней мере, об этом говорилось на слушаниях по кандидатуре Болтона в конгрессе, об этом часто сообщалось в медиа. И это обстоятельство может привлекать Дональда Трампа.

Но тут начинаются первые сложности. У Джона Болтона действительно есть взгляды и есть репутация, которая проистекает из этих взглядов. Дональда Трампа не интересует ни то, ни другое. По большому счету, президента не интересует даже политическая власть — потому что вряд ли Трамп понимает, что это такое.Американский президент заинтересован только в известности. Америкой он пытается руководить с грацией опытного застройщика.

Человек с характером Болтона может стать настоящим помощником Трампа — но ровно до того момента, пока решения президента не станут угрожать его собственной репутации и амбициям. Ведь речь идёт о человеке, который два раза задумывался о собственном участии в выборах президента США, а не просто об отставном чиновнике.

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Болтон может быть архитектором соглашений, которые исходят из его представлении об Америке как о единственной сверхдержаве. Но он не может быть архитектором соглашательства — ни с Россией, ни с Северной Кореей. Любые попытки Трампа выйти за рамки этой концепции станут проблемой для Болтона.

До конфликта Трампа и Болтона дело может и не дойти. Болтон, в отличие от Тиллерсона, не станет высказываться относительно умственных способностей президента. Он просто через какое-то время уйдёт. С моей точки зрения, Джон Болтон может стать отнюдь не последним советником Трампа по национальной безопасности.

Но в любом случае сам факт нахождения на столь ответственном посту в администрации человека с такой системой ценностей и с таким отношением к оппонентам Америки, как у Болтона — позитивный сигнал для Украины. Сколько бы Болтон на этом посту не продержался.

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