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|Новый НЛО просился на борт самолета (ВИДЕО)
|23.03.2018 20:45
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В Сети обнародовали необычное видео, снятое пассажирами самолета в Китае. На нем видно, как неизвестный объект пролетает рядом с воздушным судном, после чего пропадает в облаках.
НЛО запечатлен 15 марта 2018 года. Судя по видео, большой летающий аппарат пытался контактировать с людьми, находящимися в самолете. Удивительная запись сделана жительницей Китая. Она указала, что объект появился в небе неожиданно и продолжил лететь рядом с самолетом, информирует svodka.net.
Уфологи обратили внимание на то, что аппарат не похож ни на один из самолетов и отдаленно напоминает космический зонд. Эксперты заявили, что это может быть разведывательный корабль, отправленный пришельцами с целью сбора информации о планете. В Китае уже случались подобные случаи.
В 1994 году произошел случай, когда во время полета пассажиры увидели НЛО, однако это посчитали галлюцинацией, так как многие из очевидцев жаловались на головную боль. Известен случай, датируемый 1997 годом, когда мужчину похитили из дома, а после его нашли близко аэродрома.
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