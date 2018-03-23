В США ученые из Массачусетского технологического института создали рыбу-робота, как новый способ исследования подводного мира.

Целью такого изобретения является не отпугивание жителей океанов и морей во время изучения подводного мира, информирует svodka.net.

Разработчики отметили, что все предыдущие модели подобных аппаратов создавали сильный шум и турбулентность, что отпугивало морских животных.

Также ввиду того, что в воде плохо распространяется радиосигнал, устройства приходилось объединять с оператором с помощью кабеля.

Новая разработка перемещается в воде почти как настоящая рыба, и даже шевелит хвостом. Объект может передвигаться в любом направлении благодаря горизонтальным плавникам и модулю контроля плавучести.

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Робот оснащен встроенной камерой для видеозаписи. Им можно управлять с помощью акустических сигналов с операторского пульта.

Отмечается, что аппарат уходил от оператора на расстояние более 20 метров, при этом доля успешно принятых сигналов составила 97%.

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