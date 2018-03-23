Со временем статус России в цивилизованном мире не только не повышается, а более того – понижается, опускаясь ниже дна.

Итак, процесс дипломатического противостояния стран ЕС и РФ запущен!

Для начала, в ночь на пятницу посол ЕС в России Маркус Эдереризгоем был отозван из Москвы. Правда, не навсегда, а предварительно, для проведения консультаций. Хотя этот факт уже наделал немало шума, информирует svodka.net.

Далее лидеры стран ЕС уже распорядились изучить главам своих МИД последовательность действий в отношении РФ, обвиняемой в химической атаке на Великобританию. Также на следующей неделе правительства европейских стран обсудят вопрос выдворения российских дипломатов, к чему уже готовятся Литва, Латвия, Польша, Франция и Эстония. Кроме того, идею с высылкой дипломатов поддержал чешский премьер Андрей Бабиш, но, зная непростую политическую ситуацию в этой стране, такой шаг от Чехии маловероятен. Удивит ли Прага? Посмотрим!

От Ангелы Меркель по данному вопросу прозвучал лишь комментарий о дополнительных мерах против Москвы, но подробностей никаких фрау не озвучила. Учитывая серьёзное пророссийское лобби в Бундестаге, маловероятно, что Берлин полноценно поддержит данную инициативу.

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Что же, в ближайшее время мы с вами узнаем, какие страны решились поддержать Лондон и встали на путь дипломатической гигиены, а какие воздержались. Но в любом случае данный прецедент очень важен, ведь со временем статус России в цивилизованном мире не только не повышается, а более того – понижается, опускаясь ниже дна.

Кстати, обычно в дипломатической практике отзыв посла означает начало процесса официального разрыва дипломатических отношений. Следующим шагом в международных отношениях уже является официальное объявление войны.

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