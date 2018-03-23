Диетологи убеждены, что после того, как человек поел, ему не стоит совершать некоторых вещей, потому как они могут негативно отразиться на самочувствии и здоровье.

Закусывать сладкими фруктами. Фрукты — отличный источник витаминов и кислот, которые необходимы для нормального пищеварения и улучшения работы иммунной системы. Но закусывать ими основной прием пищи медики не советуют, так как это может привести к проблемам с пищеварением, информирует svodka.net.

Расслаблять пояс или корсет. Диетологи вообще не советуют садиться за стол в одежде, которая сковывает движения человека. Все дело в том, что сдавливающий пояс или корсет способствуют задержке еды в верхней части желудка и если «распустить» их после обеда, то комок не усвоенной пищи пойдет дальше, из-за чего может появиться изжога, тяжесть в желудке, несварение, расстройство и так далее.

Ходить в быстром темпе или бегать. Для организма это тоже самое, что есть на ходу. Дайте возможность ему «включиться» и потратить 20-30 минут на усвоение пищи, а уже потом заставляйте его освобождаться от лишней энергии при помощи быстрой ходьбы.

Налегать на калорийные десерты. Это одна из причин ожирения. Если для вас важно оставаться стройным или вы хотите похудеть — забудьте о десертах после еды, да и вообще забудьте о них.

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Пить холодную воду, коктейль или сок. Все, что вы съедите, жирное в буквальном смысле слова «затвердеет», если сразу после еды выпить стакан холодной жидкости. Таким образом, о хорошей фигуре можно будет забыть.

Прислушайтесь к советам профессиональных диетологов и исключите вышеперечисленные привычки из своего образа жизни, тогда никаких проблем с фигурой и здоровьем у вас не будет.

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