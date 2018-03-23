Ажиотаж вокруг Надежды Савченко — это ошибка генпрокурора Луценко, которую можно объяснить отсутствием юридического образования и знаний процессуального законодательства, а также бездействием его более квалифицированных помощников, считает знаток.

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Генеральная прокуратура собственными руками уничтожила даже крохи доказательств вины народного депутата Надежды Савченко. Такое мнение высказал знаток Института публичной политики и консалтинга «Инпол» Сергей Быков на пресс-конференции. Об этом сообщает "Патриоты Украины", информирует svodka.net.

«Сегодня Генеральная прокуратура практически уничтожила этот небольшой, но все-таки кусок доказательств, которые могли бы быть действительно эффективными в судебном процессе», — отметил эксперт. По его словам, если, как утверждает Генеральная прокуратура, негласные следственные действия происходили по решению суда в отношении господина Рубана, тогда на представленном видео должен быть замыленный образ Надежды Савченко.

Необходимо было также изменить ее имя и подавать представление в парламент по поводу проведения негласных следственных действий и рассмотрения доказательств, в которых это лицо может быть фигурантом, чтобы не уничтожить собственную доказательную базу. Так, по мнению политолога, публичная травля Савченко может просто мешать принятию законного решения суда по политику.

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«Это очень сложное дело, и оно не может быть политизировано», — подчеркнул Быков. При этом он добавил, что ажиотаж вокруг Надежды Савченко — это ошибка генерального прокурора Юрия Луценко, которую можно объяснить отсутствием юридического образования и знаний процессуального законодательства, а также бездействием его более квалифицированных помощников.

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