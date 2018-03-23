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Пенсионер построил деревянный автомобиль (ФОТО)
23.03.2018 21:33
Пенсионер построил деревянный автомобиль (ФОТО)

71-летний боснийский пенсионер Момир Бойик сделал полностью деревянный «Фольксваген-жук» более чем из 50 тысяч отдельных кусков дуба. На создание этого шедевра у него ушло более двух лет.

Кузов автомобиля покрыт тысячами кусков дуба, на каждый из которых требовалось не менее 23 отдельных процедур. У машины деревянные руль, рычаги переключения передач, колпаки, дворники и даже радио. «Фольксваген-жук» — самый массовый автомобиль в истории и гордость немецкого концерна, информирует svodka.net.

Пенсионер построил деревянный автомобиль (ФОТО)

Пенсионер построил деревянный автомобиль (ФОТО)

Пенсионер построил деревянный автомобиль (ФОТО)



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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