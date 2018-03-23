Сотрудники белорусских спецслужб могут вполне стать «ударной силой» «русского мира» в авантюрных внешнеполитических проектах Кремля (Украина, Сирия, Ливия, Центральная Азия), считает знаток по проблемам национальной безопасности Тарас Жовтенко.

В интересах национальной безопасности: чем закончится дружба Минска и Москвы?

Взаимодействие между Москвой и Минском в политической, экономической, наконец, сфере безопасности всегда была предметом пристального внимания ввиду неравноправия и откровенного доминирования одного из партнеров, информирует svodka.net.

РФ любой ценой пыталась (и не оставляет попыток) удержать контроль над Беларусью.

За годы независимости белорусские власти постепенно сдавали позиции перед влиянием Кремля, и, наконец, на сегодняшний день ситуация сложилась совсем не в пользу Минска.

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Не в последнюю очередь этому способствовало подогрев панических настроений в Москве перед потерей Украины в пользу «враждебного Запада», а также провал (особенно после успешной аннексии Крыма) «гибридного сценария» на украинском Донбассе.

РФ очень быстро вернулась в формат восприятия мира как «глобального поля битвы» со старым-новым «врагом №1» — США, и его союзниками. В российском информационном пространстве раз за разом появляются шаблонные заявления о том, что «действия США угрожают национальной безопасности Российской Федерации, или о «давнем плане США (…) оттеснить РФ из ее традиционного геополитического и торгово-экономического пространства (… ) и занять ее место «.

Именно в этом ракурсе и происходит все большее втягивания Беларуси в «крепкие братские объятия» России.

Конечные результаты этого могут стать для Минска неотвратимыми и, наконец, означать частичную, если не полную, потерю государственности и суверенитета.

Среди ярких проявлений таких тенденций в последнее время можно назвать хотя бы общие прошлогодние российско-белорусские учения «Запад-2017» и отдельные их организационные последствия, а также уже в этом году заявления белорусских военных, в частности, первого заместителя начальника штаба командования сил специальных операций Беларуси В. Печерского о том, что «обострение ситуации на границах государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) диктует необходимость усилить взаимодействие этих стран, в том числе и в рамках Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) «.

Белорусское руководство рискует постепенно раствориться в российских директивах и «совместных» стратегических доктринах, превратившись в не больше, чем фасадных правителей, чья роль сводится исключительно к легитимизации нужного Кремлю курса.

Однако, пока есть такая возможность, Беларусь пытается демонстрировать свою особую позицию — так, к примеру, официальный Минск заявил, что возможный безвиз страны с ЕС не будет нести никакой угрозы безопасности РФ …

А.Лукашенко хорошо знает о финансовых трудностях РФ, обусловленных системной политикой санкций, и опасается, что после выборов 2018 Путин не выполнит свои финансовые обещания. Поэтому, Лукашенко надеется использовать этот факт для очередной смены внешнеполитического курса в сторону стран Запада.

Однако в случае провала, для Беларуси это может означать вполне реальную угрозу силового сценария по уже апробированному Россией «гибридному» сценарию (искусственная дестабилизация внутренней ситуации, имитация деятельности политических и властных институтов и применения радикальных средств для подавления остатка прав и свобод в Беларуси).

По крайней мере на сегодня для этого есть вполне очевидные предпосылки — начиная от интегрированности ВС РБ в общую (читай — русский) стратегическую парадигму, и заканчивая тесными связями между КГБ РБ и ФСБ РФ.

Спецслужбы РФ так же, как и ВС РФ, страдают от нехватки мобилизационных ресурсов, особенно квалифицированного персонала, следовательно сотрудники белорусских спецслужб могут вполне стать «ударной силой» «русского мира» в авантюрных внешнеполитических проектах Кремля (Украина, Сирия, Ливия, Центральная Азия).

Нежелание руководства Беларуси идти в фарватере традиционно дружественных белорусско-украинских отношений, потворство спецслужбам агрессора, которые де-факто осуществляют как стратегическую, так и оперативную координацию деятельности белорусских спецслужб, подталкивает Украину инициировать перенесение «Минского процесса» на другую посредническую международную площадку, поскольку официальный Минск не может быть нейтральным посредником, а выступает на стороне агрессора.

Систематические недружественные действия руководства Беларуси и потакание собственным спецслужбам создает объективные предпосылки для применения Украиной асимметричных шагов, в том числе во внешнеэкономической сфере, прежде только в сегменте критически важного для РБ экспорта в Украину нефтепродуктов, а также транзита по территории Украины и через порты нашего государства белорусской продукции, которая направляется в третьи страны.

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