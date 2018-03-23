Забавно, но анонсированная правительством РФ деофшоризация на деле сдулась сразу же, когда стало ясно, кто находится под прицелом Минфина США, а кто нет. В итоге Россия в феврале лишилась более $8 млрд.

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Интересная и очень перспективная картина наблюдается сейчас за поребриком. Представители российского бизнеса, в ожидании санкций от США, с начала этого года спешно выводили средства со своих зарубежных счетов, что значительно увеличило приток валютной массы в РФ в январе, информирует svodka.net.

Но как только списки были опубликованы, а сами санкции опять затянулись по бюрократическим причинам, вся валютная масса переведших дух бизнесменов рванула назад в безопасные лона западных банков.

Забавно, но анонсированная правительством РФ деофшоризация на деле сдулась сразу же, когда стало ясно, кто находится под прицелом Минфина США, а кто нет. В итоге Россия в феврале лишилась более $8 млрд.

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Теперь же объемы свободной валютной массы в РФ не превышают $10 млрд, что значительно осложняет жизнь банкам, ведь именно за счет этих средств и проводятся операции с валютой, в частности – выплаты долгов. Таким образом, если в 2017 г. объем свободной валюты в размере $23 млрд позволил банкам пережить даже самые объемные выплаты по долгам в декабре, то в 2018-м к осенним выплатам кредитные организации РФ могут оказаться на нуле.

Что тут еще скажешь… Переиграли!

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