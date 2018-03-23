Шевченковский районный суд Киева принял решение освободить из-под стражи народного депутата Надежду Савченко и тут же объявил о взятии ее под арест на два месяца.

Об этом сообщил адвокат Савченко Виктор Чевгуз, информирует svodka.net.

«Вы заметили, что судья согласился с нами в том, что она задержана была незаконно… Но он согласился с прокурором, что доказана вина и риски обоснованы. Поэтому он ее освободил из-под стражи и взял под стражу. Двумя предложениями», — сказал Чевгуз.

На данный факт также обратил внимание журналист Сергей Щербина.

«Суд признал незаконным задержание Савченко ввиду того, что правоохранители составили документы на основании статей, регламентирующих задержание на месте преступления. В то же время, инкриминируемые Савченко преступления являются законченными, а значит правоохранители не имели права удерживать нардепа с мотивацией «на месте преступления».

Но, определив задержание незаконным, суд сразу же арестовал Савченко так как считает подозрения правоохранителей обоснованными. Также, по словам судьи, есть риски, что Савченко может повлиять на ход следствия», — пояснил он на своей странице в Facebook.

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