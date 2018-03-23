Деловые Сводки
|Оккупанты бомбят города на Донбассе (ФОТО)
|23.03.2018 23:00
|
Боевики незаконного вооруженного формирования ДНР обстрелами разрушили дома в оккупированном Енакиево, а также в Авдеевке, которая находится на подконтрольной территории.
Так, 22 марта снаряд с полигона боевиков попал в жилой дом на улице Старопетровской в Енакиево. Об этом сообщает в Twitter Necro Mancer, информирует svodka.net.
В пятницу, 23 марта, боевики обстреляли Авдеевку. По информации главы военно-гражданской администрации Авдеевки Павла Малыхина, обстрел был зафиксирован в районе 448-го километра.
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
«Пострадало садовое общество «Персик». Частично разрушен один дачный дом, повреждены ограждения и надворные постройки соседних. Пострадавших между населения нет», — пишет Малыхин на своей странице в Facebook, отмечая, что оккупанты били из 120-мм минометов, предположительно со стороны населенного пункта Спартак.
Читайте: Сутки на фронте: продолжаются провокационные обстрелы со стороны российских оккупантов, - штаб АТО
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/