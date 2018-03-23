Боевики незаконного вооруженного формирования ДНР обстрелами разрушили дома в оккупированном Енакиево, а также в Авдеевке, которая находится на подконтрольной территории.

Так, 22 марта снаряд с полигона боевиков попал в жилой дом на улице Старопетровской в Енакиево. Об этом сообщает в Twitter Necro Mancer, информирует svodka.net.

В пятницу, 23 марта, боевики обстреляли Авдеевку. По информации главы военно-гражданской администрации Авдеевки Павла Малыхина, обстрел был зафиксирован в районе 448-го километра.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

Фото: avdeevka.city

«Пострадало садовое общество «Персик». Частично разрушен один дачный дом, повреждены ограждения и надворные постройки соседних. Пострадавших между населения нет», — пишет Малыхин на своей странице в Facebook, отмечая, что оккупанты били из 120-мм минометов, предположительно со стороны населенного пункта Спартак.

Читайте: Сутки на фронте: продолжаются провокационные обстрелы со стороны российских оккупантов, - штаб АТО

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

Сводка.нет - Новости Украины и Мира