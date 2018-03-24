Почти 220-метровую недостроенную телебашню снесли в российском Екатеринбурге.

Очевидцы показали в сети эпические видео происходящего, информирует svodka.net.

Техники дважды оповестили людей, после чего подорвали здание, бывшее самым высоким в городе.

Ее начали строить в 1983 году на улице 8 Марта. Сигнал с вышки должен был покрывать всю Свердловскую область. В 1991 году из-за перебоев с финансированием строительство заморозили. В разное время в башне предлагали устроить офисы, спортивный центр, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, храм и другое.

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