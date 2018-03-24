В Киеве пройдет трехсторонняя встреча министров иностранных дел Украины, Германии и Франции.

Об этом стало известно после встречи министра иностранных дел Павла Климкина с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, сообщает пресс-служба МИД Украины, информирует svodka.net.

В ходе переговоров министры подробно обсудили ситуацию на Донбассе и возможности для продвижения на пути к мирному урегулированию.

«Россия должна обеспечитьустойчивый режим прекращения огня, и создать предпосылки для выполнения Минских договоренностей», — заявил Жан-Ив Ле Дриан.

В контексте дальнейших усилий по прекращению агрессии на Донбассе было анонсировано проведение в Киеве трехсторонней встречи министров иностранных дел Украины, Германии и Франции.

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