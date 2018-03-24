Фото на своей странице в Facebook опубликовал помощник боевиков ДНР Александр Болотин.

svodka.net/ , информирует svodka.net.

На снимке хорошо заметны пустые окна, а также наполовину оторванную букву на вывеске у входа в заведение.

«Конец «Европы»

(Печальный пост)

Когда то были здесь софиты

И шторы в окнах здесь были

Передовые неофиты

Украли всё… И ручку от двери», — комментирует пост сам Болотин.

При этом помощник боевиков обвиняет в случившемся жителей Смолянки, которые по его заверениям и разграбили гостиницу, а также своего главаря — Александра Захарченко.

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