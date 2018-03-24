Пользователей интернета взбудоражил пост о бойце антитеррористической операции (АТО), который ехал со Светлодарской дуги домой и был оштрафован в Мариуполе за курение в общественном месте.

Об инциденте на своей странице в Facebook рассказал волонтер Юрий Мысягин, информирует svodka.net.

По его словам, у военнослужащего 54-й бригады закончился договор и, получив на руки все бумаги, он поехал домой в военной форме.

«Билет на автовокзале в городе Бахмут ему достался последний на автобус по маршруту Бахмут-Мариуполь-Бердянск. Конечным местом поездки военнослужащего был город Бердянск», — уточнил волонтер.

Мысягин отметил, что во время остановки на автостанции в Мариуполе пассажиры автобуса вышли покурить, но сотрудник полиции сделал замечание только бойцу АТО, заявив, что на него будет составлен протокол.

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«Военнослужащий был трезв, абсолютно спокоен и в военной форме. Разговоры о том, что он едет с войны домой, что сильно устал и что, мол, не знал, что здесь курить нельзя, а можно только возле урны находящийся в стороне (15-20 метров) от него, которую он просто не видел. И что ещё автобус сократил стоянку. Все эти разговоры, в том числе, что он человек военный и откуда едет — на сотрудника полиции не сыграли никакой роли», — подчеркнул волонтер.

Он добавил, что к военному подошел еще один сотрудник полиции и поинтересовался, есть ли у него документы. Оказалось, что у мужчины был паспорт и удостоверение участника боевых действий, однако правоохранители забрали военного в участок для составления протокола.

«Составление протокола заняло 25-30 минут. Понятно, что бойца никто не ждал и автобус уехал. В автобусе остались его личные вещи и разные бумаги и документы. При разговоре с сотрудниками полиции о том, что автобус ждать не будет и уедет, в ответ было сказано: «Ничего, тут через каждый час ходят ещё»,- уточнил Мысягин.

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Волонтер добавил, что военному пришлось покупать билет на следующий автобус, а его личные вещи забрал друг.

«По-человечески я не понимаю, зачем надо было его удерживать, составлять протокол, чтобы он опоздал на автобус! Я уверен, что довольно было просто сделать замечание, он выкинул сигарету, и на этом все бы закончилось… Этика и отношение к людям, воюющим на передовой и видящим смерть каждый день, на гражданке иногда оставляет желать лучшего — это сугубо мое личное мнение», — подытожил Мысягин.

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