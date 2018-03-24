В Киевской области на протяжении нескольких лет местные жители борются с мусорной свалкой, которая опосредованно заражает все вокруг. Кроме очевидного нанесения ущерба природе, проблема может аукнуться уже этим летом – под ударом окажутся те, кто будет брать воду из Днепра или купаться в главной водной артерии Украины.

Об этом рассказала координатор Программы по пресноводным ресурсам Украины Ольга Денищик, информирует svodka.net.

«Ситуация действительно очень серьезная, и она усугубляется тем, что очень сложно предсказать, какой именно мусор находится на этом мусорохранилище. В Украине, как правило, туда сбрасываются не только бытовые отходы, но и опасные предметы, например, лампы, ртутносодержащие вещи и так далее. То есть то, что там находится, непредсказуемо, а особенно тот фильтрат, который вытекает из этого мусорника», — подчеркнула эколог.

По ее словам, уровень опасности последствий прямо сейчас определить сложно, потому что все будет зависеть оттого, что в фильтрате находится, какого его количество и как долго он будет вытекать.

«То, что экосистема пострадает, — сомнений нет: она окажет влияние и на рыб, и на амфибий, и на растения. Нужно тщательно проблему исследовать и понять. Главный выговор нужно сделать на здоровье и безопасности людей. Ситуация, разумеется, критическая, и сейчас нужно сделать все, чтобы этот фильтрат не попал в реки и Днепр, потому что от этого напрямую зависит здоровье людей, которые летом там будут купаться и пить воду», — акцентировала внимание Денищик.

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Она также рассказала, что каждая подобная свалка является проблемой. Причем, по ее словам, это проблема не только Украины, но и только мира, так как технологий, которые контролируют вытек отходов, довольно мало.

«И они не всегда соблюдаются до конца: могут, например, сэкономить на пленке. Качественная мусорная свалка – довольно дорогое удовольствие, которое может себе позволить даже не каждая страна. Как можно решить? В первую очередь, нужна пресортировка. Во-вторых, нужно, чтобы люди понимали, что есть опасные отходы (батарейки, люминесцентные лампы), и для их утилизации есть специальные места.

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