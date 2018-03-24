Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль не считал себя предателем, так как присягал Советскому Союзу, а не России, рассказал школьный друг бывшего российского разведчика Владимир Тимошков. По его словам, Скрипаль просил у президента РФ Владимира Путина разрешения вернуться на родину.

Бывший российский шпион Сергей Скрипаль, отравленный в британском Солсбери в начале марта, писал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просил о помиловании. Об этом в комментарии ВВС рассказал школьный друг Скрипаля Владимир Тимошков, информирует svodka.net.

По его словам, он говорил со Скрипалем по телефону в 2012 году. Бывший офицер ГРУ заявил, что не считает себя предателем, так как «присягу принимал на верность Советскому Союзу», а не России. При этом, по словам Тимошкова, Скрипаль сожалел о том, что был «двойным агентом», потому что вся его жизнь «оказалась испорчена».

Тимошков сообщил, что в письме Путину прежний российский шпион просил его о «полном помиловании» и разрешении вернуться в Россию, чтобы увидеть мать, брата и других своих родственников.

4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери. В больницу также попал полицейский Ник Бейли. Все трое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

Читайте: Пионтковский: Есть единственный инструмент, которым Запад может подорвать основы путинской системы

Сводка.нет - Новости Украины и Мира