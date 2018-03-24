Если страны Запада в ближайшее время не решатся на конфискацию активов российских чиновников, президент России Владимир Путин может развязать ядерную войну, считает российский политолог Андрей Пионтковский.

Отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании было сигналом от президента РФ Владимира Путина, что он готов использовать против Запада оружие массового поражения. Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, информирует svodka.net.

«Если бы задача была ликвидировать бывшего полковника Скрипаля, ну там тысяча способов существовала, которые никогда бы не привели следствие к российской власти: автомобильная катастрофа, там, укол зонтиком в толпе. Ведь он сознательно оставил следы. «Это я, Владимир Грозный. Имейте в виду, что я готов буду в более серьезной ситуации использовать и другие типы оружия массового уничтожения», – отметил политолог.

Он добавил, что власти РФ утверждают, что не причастны к отравлению Скрипаля и одновременно грозят смертью всем предателям.

«Значительное число людей проголосовало за Путина под влиянием имперской пропаганды, важной частью которой является ядерный шантаж. Он очень продвинулся в отравлении массового сознания россиян», – заявил Пионтковский.

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По мнению политолога, власти Великобритании замяли скандал после убийства бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко и теперь у них появилась вторая возможность отреагировать на агрессию, арестовав активы российской элиты, полученные в результате ограбления России.

«Я думаю, что все определится в ближайшие шесть месяцев или даже шесть недель. Потому что никаких новых санкционных пакетов не существует. Существует один-единственный инструмент, которым Запад может подорвать все политические и психологические основы путинской системы. Это конфискация преступно нажитых громадных капиталов российской клептократии, хранящихся на Западе, включая капиталы Путина», – отметил он.

По данным Пионтковского, сейчас наиболее активно в британской прессе обсуждают возможность конфискации активов первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Игоря Шувалова. Он добавил, что европейцам надо не просто конфисковать активы российских чиновников, но и пообещать вернуть их российскому народу после прихода к власти демократического правительства.

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«Этот шаг выгоден просто для элементарной безопасности Запада. Последний шанс просто переломить процесс отравления сознания российского обывателя и избирателя и окончательного превращения России в фашистское государство, размахивающее ядерной бомбой. Основной вопрос ближайшего политического календаря – согласятся ли правительства США и Великобритании на такой шаг, отвечающий интересам безопасности России и только мира», – подчеркнул он.

Политолог добавил, что Путин не уйдет от власти охотно, и если Запад не проведет конфискацию активов российских чиновников в ближайшее время, ситуация ухудшится.

«Сегодня есть такой шанс, а завтра его не будет. Путин не готов еще сегодня нажать ядерную кнопку, но вся тенденция идет в эту сторону», – подытожил Пионтковский.

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