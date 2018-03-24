При этом одни говорят, что в России «Новичка» никогда не было, другие рассказывают о полном уничтожении запасов яда.

Как подметили журналисты, российские чиновники и ученые делают взаимоисключающие заявления, информирует svodka.net.

Так, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в эфире кремлевского пропагандистского канала «Россия 24» заявила, что в России якобы никогда не проводились исследования химического оружия под кодовым названием «Новичок».

Однако ще 13 марта сенатор и ветеран спецслужб Игорь Морозов делает заявление: «Россия не только прекратила выпуск нервно-паралитических газов, в том числе „Новичка“, но и полностью уничтожила все их запасы».

Затем «РИА Новости» опубликовало сканадальное интервью с ученым, которого считают создателем «Новичка». Так вот Леонид Ринк рассказал о разработках данного яда. Затем, правда, текст был исправлен, но суть осталась той же.

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«Над «Новичком» трудилась большая группа специалистов в Шиханах и Москве — технологи, токсикологи, биохимики. Нужно было синтезировать образец, потом выполнить десять тысяч условий, чтобы система была эффективной и живучей во всех видах средств доставки. Ну и добились в конечном итоге очень хороших результатов», — сказал он.

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