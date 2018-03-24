Теневому бизнесу снова предлагают легализацию и обсуждают декларации для простых украинцев. Петр Порошенко вновь поднял тему нулевого декларирования в Украине.

«Нужно дать возможность каждому украинцу платить налоги в соответствии с законом, завести деньги в Украину, инвестировать их в нашу экономику и чувствовать себя свободным гражданином», — заявил гарант, информирует svodka.net.

В Раде лежит сразу несколько законов о налоговой амнистии, один из них уже два года дорабатывается в комитетах, — передает Сегодня.

«В работе вариант, где декларирование не касается зарегистрировавших свои активы в госреестрах и тех, у кого налички — до 1 млн грн ($38 тысяч). Но не известно, останется ли это условие в окончательном проекте», — сказала «Сегодня» глава комитета по вопросам налоговой политики Нина Южанина.

По ее словам, остальным предлагают охотно задекларировать «добро» и заплатить налог. Тем, чье имущество стоит до 25 млн грн ($950 тысяч), нужно будет отдать 1%, от 25 до 50 млн — 2%, 50—75 млн — 3%, 75—100 млн — 4%, от 100 млн грн — 5%. Декларанты на два года будут освобождены от других налогов на накопленное. И, главное: закон защитит от любых штрафов за сокрытие этих доходов ранее, хотя и не освободит от наказания тех, чьи деньги получены преступным путем.

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Инициатор закона, нардеп Александр Кирш, указывает, что пока обсуждаются лишь рабочие версии:

«Процент должен быть не маленьким, но и не большим, чтобы не отпугнуть предпринимателей. Нужно также продумать, как избежать завышенного декларирования имущества в расчете на будущее. Дескать, потом заработаем, а пока оплатим маленький налог».

По словам депутата, продолжаются и торги на тему, с какой величины дохода начинать декларировать. Тем не менее Кирш уверен, что закон примут уже в этом году:

«Без него борьба с тенизацией и коррупцией не будет иметь смысла, его точно вынесут на рассмотрение».

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Секретарь комитета по вопросам противодействия коррупции Дмитрий Добродомов считает, что нулевое декларирование может вывести бизнес из «тени», но не исключает, что законом воспользуются и нечестные.

«Воровавшие годами чиновники смогут не скрывать награбленное, и никто с них не спросит», — отмечает депутат.

Экономист Виталий Кузьмин указывает на то, что налоговая амнистия — основа вывода из «тени» накопленного:

«В масштабах Украины речь идет о $30—100 млрд. Но «нулевку» нельзя применять к чиновникам, которые не смогут объяснить происхождение своего состояния. Одно дело — легализация «серых» средств, совсем другое — криминала».

Исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин отмечает, что амнистия помогла бы легализации заработков украинцев, работающих за границей.

«Но после нее многие могут лишиться субсидий, не факт, что на это пойдут», — рассуждает знаток.

Он сомневается, что амнистию смогут провести нынешние ГФС и НАПК.

«Она должна начаться с реформы ГФС — оптимизации процедуры уплаты налогов бизнесом, создания службы финансовых расследований. А еще — с перезагрузки НАПК, с привлечения в их руководство профессионалов», — уверен Юрчишин.

Как у них: в Латвии — успех, в Грузии — нет

Налоговые амнистии уже давно практикуются во всем мире. Так, например, в Латвии бизнесу разрешили показать реальное имущество без последствий в октябре прошлого года. Штрафы убрали при условии, что предприниматели все же выплатят налоговые долги до конца 2019 года. Только за первые две недели акции набежало около двух тысяч деклараций, а декларанты выплатили налогов на общую сумму в 1,7 млн евро.

В 2009-2010 гг грехи прощала и Италия. За это время казна страны обогатилась на более чем 100 млрд евро, несмотря на то, что открывшиеся уклонисты выплачивали не только налог, но и штраф, хотя и по низкой ставке (5-7%).

Довольно необычно в 2000-х провел детенизацию Казахстан. В течение одного месяца все желающие, кроме имевших тюремный срок, могли полностью легализовать скрытые ими доходы, при условии перевода их на счета 19 банков страны. Никаких налогов с этих сумм не брали и объяснения их происхождения не требовали. Тогда же уничтожили все налоговые декларации физлиц за шесть лет, чтобы казахи смогли построить налоговые отношения со страной с чистого листа. За это время в банки поступило около $500 млн, что превысило прогноз на $200 млн.

А вот опыт Грузии в 2005 году оказался неудачным. Только восемь человек вывели из тени свои капиталы общей суммой $35 тысяч, тогда как власти ожидали приток в $4 млн.

Полным провалом обернулась налоговая амнистия и в Бельгии в 2004-м. Тогда были объявлены типичные условия: бельгийцам разрешили вернуть из-за границы капиталы только за 6-9% налога в зависимости от суммы, обещая никого не наказывать. Однако, практически никто не откликнулся на призыв — в казну поступило только около 1 млрд евро, или 6% от всей запланированной суммы.

В США в некоторых штатах за последние 30 лет провели около 80 таких акций. Здесь власти тоже обещали не наказывать нечестных бизнесменов, но обязывали выплачивать налоги. Такие амнистии приносили от $10 до $600 млн каждая.

Напомним, ранее в Украине собирались ввести обязательные декларации для всех граждан, но этого пока не произошло.

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