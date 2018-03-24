В соцсетях пронеслась волна шуток по поводу нового названия российского оружия В сети вызвали волну шуток итоги конкурса названий для боевого оружия в России. Соответствующий пост с «оригинальными» названиями опубликовал в своем Twitter журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов, информирует svodka.net. Так, военный лазерный комплекс назвали «Пересвет», беспилотный подводный аппарат — «Посейдон», а крылатая ракета с ядерной энергоустановкой — «Буревестник». Пользователи тут же отреагировали на такой полет мысли победителей конкурса ироничными комментариями. «А где «кинжал», которым путлер пугал весь мир? или не подходит по рейтингу?», «Путлер и то ржет)», «Радость-то какая», «Еще варианты: Пенсия, ЖКХ, Социалка», «А фото Путина и Шойгу, как иллюстрация «Во мы прикололись, а эти бараны повелись». А че, ребята веселые и конкурсы интересные», — пишут они. Читайте: Все российское супероружие показали на видео



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