Президент Украины Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с Днем рождения, заявив, что СБУ приблизится к стандартам НАТО.

«Окончательная редакция нового закона «О национальной безопасности» будет предусматривать введение гражданского парламентского контроля за деятельностью Службы», – процитировал его слова пресс-секретарь Святослав Цеголко на своей странице в Facebook, информирует svodka.net.

По словам Порошенко, стратегической целью Украины является членство в НАТО.

«По моему мнению и по мнению наших партнеров, это важно, чтобы в полной мере обеспечить соответствие закона стандартам НАТО, а членство в Альянсе — наша стратегическая цель», – подчеркнул президент.

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