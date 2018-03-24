Журналист Денис Казанский обратил внимание на реакцию скандального блогера Руслана Коцабы по поводу ареста народного депутата Украины Надежды Савченко.

Коцаба разместил на своей странице в Facebook фотографии времен, когда Савченко судили в России, информирует svodka.net.

«Я сейчас в Европарламенте, следовательно могу подтвердить, что брюссельские чиновники шокированы арестом Героя Украины Надежды Савченко! Именно шокированы, а не «глубоко обеспокоены»…(Вот небольшая подборочка фоток на эту тему… Насколько мне известно, готовится соответствующее заявление нескольких фракций Европарламента…», — написал он.

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«Руслан Коцаба выдает старые фотки 2016 года за свежие снимки. Причем делает это так тупо, как будто не существует поиска в Гугле и надпись «Russia» на футболках совсем не заметна», — написал в своем Twitter Казанский по поводу поста блогера.

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Отметим, что в комментариях к замечанию журналиста пользователи сети не исключают, что Коцаба умышленно опубликовал старые фото.

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