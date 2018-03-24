Разговаривал сегодня с военный абизяной рыныды на счет отключенного МТС в Донецке. Не знаю, как и кто шо там пиз*ит про то, что все зае*ись с пениксом, но даже отмороженные наглухо орки кроют матом хитрожопых руководителей дыныры за МТС.

Позиция орков проста: три года МТС никому не мешал. Вообще. Поэтому весь треп про безопасность, мол меньше слива информации сбУ из-за телефонных разговоров — бред сивой кобылы. Об этом открыто говорят боевые бибизяны путена, информирует svodka.net.

Орки, конечно, тупые, но не настолько, как их представляет себе захватчик Лондона и штурмовик Рейкьявика. Если взять калькулятор и немножко посчитать, то все слаживается. Количество активных пользователей пеникса перевалило за 500 тысяч. Давайте умножим 500 тысяч на минимальную цену стартового пакета. Умножаем и число выходит ни*уя себе 50 000 000 млн фублев. Это 25 млн гр почти. Ну или почти лям вечнозеленых президентов пиндосовских.

Боевое мясо путина прекрасно понимает: из этих денег им не зайдет ни*уя. Этот лям зелени поделят между собой захараст, ташкент и кацапы, а тем, кто дохнут каждый день, перепадет целый мешок нихуа.

Местные вояки-коллаборанты, как бы это не звучало, за время войны научились много не базикать по телефону, потому бредятину о том, шо Хунта отключила МТС, воспринимают с сарказмом. И тут они правы:

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мобильную связь нужно было глушить в 2014 году, при самых страшных пиз*орезах, ибо альтернативы то не было. Да, слушали наши военные орков и наоборот, но пока решение принималось относительно того, что было прослушано, информация устаревала и была тупо бесполезной в военном плане. Сейчас же Хунта типа додумалась отключить мтс, когда есть альтернативный как бы источник связи. С этого ржут вголосину даже орки, ибо вся важная информация передается не по телефонам, а по рациям.

В итоге боевое мясо рыныды озлоблено из-за МТС: мобильная связь как бы и есть, и как бы нету ее. Сами посудите, с раза 20-30 дозвониться куда угодно — это не связь, проще иногда крикнуть.

Также у орков есть семьи+те же бабушки с дедушками. Да, они ватные в основном эти семьи, но из-за отключения мтс и жадности захарченка-ташкента и прочих дебилов, многие ватаны протеряли пенсии и детские от Хунты, а ездить через блок-посты и восстанавливать это все — нервы и геморрой + на время этого только действа с восстановлением выплат приходится жить на зряплаты рядовых абизян, а этого ну вообще не хватает даже на пожрать всей семье, не то что одеться или обуться.

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Зряплата у средного боевого петушары рыныдийского 15-20 тыс фублев, этого тупо не хватает, бо пенсия оккупантов 2904 фубля на человека минимальная.

Плюс элементарные бытовые вопросы в жизни, которые связаны с МТС, теперь ни*уя не простые задачи. Такси х*р нормально вызовешь, скорую-пожарную тоже, даже в мыгыбы не позвонишь, если негра американского в лосинах увидишь в Донецке.

Орки из числа тех, кто боевое мясо, прекрасно понимают и такую вещь: как только будет приказ всУ положить связь в Донецке, то это дело максимум получаса, точки на карте с телевышками известны артиллерии Хунты, им нужна только отмашка. А когда такая отмашка будет, то на территории оккупированой будет большой пиз*ец и беспорядок, как между военных, так и гражданских.

Вообщем, клянут захараста все и ташкента за их жадность. Мораль: я требую орден захарасту за контрпропаганду, захватчик Лондона губами заслужил ее. Рядовые орки подтвердят, если шо.

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