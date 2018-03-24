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|Зачем Пувлуша сбрил усы? В РФ произошел казус из-за усов соперника Путина
|24.03.2018 14:47
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В России в социальных сетях поднялся настоящий ажиотаж из-за усов кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина.
Так, в одном из фейковых аккаунтов политика появилось фото, на котором он позирует без них, информирует svodka.net.
«Вчера (23 марта — Ред.) ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово, значит надо его сдерживать», — сказано в сообщении, которое якобы написал Грудинин.
В сети уже началось активное обсуждение. Однако, спустя некоторое время глава пресс-службы КПРФ и избирательного штаба Грудинина Александр Ющенко опроверг эту информацию, передает ТАСС.
«То, что там выложили, монтаж это, не монтаж, не проблема это [усы] убрать. Этот Instagram не имеет отношения к официальному Instagram Грудинина. Официальная его страница — grudinin_kprf», — объяснил он.
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