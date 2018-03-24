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|Дружбе быть: Мать поляка, который сжег тризуб в Тернополе, исправила ошибку сына (ФОТО)
|24.03.2018 15:27
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Мать поляка, который сжег изображение украинского герба в одном из заведений Тернополя, приехала в Украину, заказала такое же изображение и вернула его на почетное место.
Об этом сообщают местные СМИ, информирует svodka.net.
«Женщина приехала в Украину умышленно, чтобы выразить сожаление за легкомысленный поступок сына и повесить государственный символ на место. Вырезанный из дерева герб за свои средства заказала у тернопольских мастеров. Также женщина отметила, что герб как для поляков, так и для украинцев имеет большое значение, и что между украинским и польским народом должна быть дружба. Полька также отметила, что ее сын сожалеет о своем решении и, так как сам не может исправить ошибку, то попросил об этом ее», — говорится в сообщении.
svodka.net/