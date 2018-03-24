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|Кому в апреле будут пересчитывать пенсии
|24.03.2018 15:35
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С апреля в Украине начнет действовать автоматический перерасчет страхового стажа для тех, кто работает после достижения пенсионного возраста.
Об этом сообщил знаток по вопросам миграции и трудоустройства за рубежом Тимур Душно, пишет Униан, информирует svodka.net.
«В результате такого перерасчета пенсии работающих пенсионеров вырастут, подтвердила замглавы правления Пенсионного фонда Ирина Ковпашко. Впервые в Украине будет произведен автоматизированный перерасчет для тех людей, которые продолжали работать, и получили страховой стаж», — пояснил Т. Душко.
По словам эксперта, до сих пор пенсионеры, которые продолжали официально работать, должны были подавать в Пенсионный фонд заявления о перерасчете.
«Поскольку пенсия формируется из таких основных компонентов, как стаж и получаемая зарплата, то автоматический перерасчет приведет к повышению пенсий для работающих пенсионеров. Кроме того, чтобы поощрить граждан работать как можно дольше, вводится понятие сверхнормативного стажа — по 1% прожиточного минимума за каждый переработанный год», — подчеркнул Т. Душко.
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