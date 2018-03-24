Давайте немного поговорим о деньгах? Все-таки ничтожный метал проще только поддается учету. Потому что дипломаты слишком ловко лавируют в гуманитарных вопросах, политических причинах и следствиях, а защитой русскоязычного населения и прочими референдумами жонглируют, как Лавров уздечками. Давайте сейчас просто посчитаем.

Украинская экономика потеряла почти $ 100 млрд из-за оккупации Россией Крыма и войны на Донбассе. Об этом идет речь в докладе старшего научного сотрудника Евразийского центра «Атлантического совета» Андерса Аслунда. Цифру, как вы понимаете, он взял не с потолка. Для своих расчетов он использовал методологию Томаса Пиккета. Не идеальный способ, но общие контуры дает вполне логично, информирует svodka.net.

Убытки оцениваются по простой формуле. Берем ВВП Украины до оккупации, выделяем из него долю оккупированных территорий и умножаем на четыре года оккупации. Донбасс был источником 10% ВВП Украины, а Крым — 3,7%. Международный валютный фонд (МВФ) оценил ВВП Украины в докризисный, 2013 год, на уровне $ 179 600 миллиардов. Таким образом, общая стоимость активов Крыма и Донбасса составляла 13,7% из $ 179 600 миллиардов, умноженное на четыре, или $ 98,4 миллиардов.

Можно отнять от этой суммы стоимость земли, которую Украина получит обратно после деоккупации. С поправкой на то, что имеет смысл говорить только о безопасных участках – без мин и снарядов. Предприятия можно не учитывать – самые интересные «освободители» вывезли в РФ, менее интересные порезали на металл ради быстрого профита, остался минимум. Но имеет смысл и прибавить разрушенное частное жилье в результате обстрелов, взорванные мосты, разгромленные дороги, аэропорт, да вообще всю инфраструктуру. На ее восстановление по грубым оценкам экспертов потребуется порядка 50 млрд. долларов. Так что прибавлять и прибавлять к российскому долгу.

А теперь вопрос из зала даже не Кремлю, а россиянам вообще. Которые любят порассуждать о неизбежном примирении, предлагают начать с чистого листа и порассуждать о том, что война нужна политикам, а простые люди ни в чем не виноваты. Мы сейчас мораль и вину за скобки вынесем, потом поговорим. И про убитых вашими на нашей земле тоже поговорим – обязательно. Но сейчас один простой и скучный вопрос – как отдавать будете? Речь идет приблизительно о 150 миллиардах долларов, так что вопрос очень серьезный. Предупреждаю, за голову Путина спишем максимум 10 миллионов долларов, за Януковича десять тысяч, но уже рублями. Ищите бабло, стригите капусту, шарьте в закромах Родины, трясите своих олигархов с чиновниками, продавайте землю китайцам. В общем, собирайте остальное по сусекам. Потому что долги нужно отдавать. Или заткнитесь. А то ведете себя, как зоофил с ежиком – и хочется, и колется…

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Кирилл Сазонов

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