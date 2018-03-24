После недавней фееричной «победы на выборах», российский нацлидер Владимир Путин решил приоткрыть своим подданным глаза на ситуацию в государстве. Как оказалось, гражданам России не стоит ждать, что все проблемы, возникшие в стране, в ее экономике и социальной сфере, будут решены немедленно. Об этом Путин заявил в пятницу, выступая в эфире федеральных телеканалов.

«Вы, граждане России, справедливо говорите о снижении доходов, о недостатках в здравоохранении, ЖКХ, других сферах», — перечислил Путин, подчеркнув, что после «победы» на выборах чувствует «внутреннюю потребность обратиться напрямую» к тем, кто поддержал его и отдал 76% голосов. «Нам необходим настоящий прорыв!», — признал нацлидер, добавив, что он придет не сразу. «Конечно, хочется, чтобы те проблемы, которые ставили граждане, были решены как можно быстрее. Но абсолютно безответственно было бы обещать сделать все это немедленно, прямо сейчас, все изменить в одночасье», — заявил Путин, информирует svodka.net.

Это было бы «красивым показным жестом, рассчитанным на краткосрочный сиюминутный эффект», тогда как «нам нужны последовательные, глубокие перемены, продуманные шаги, которые будут приносить устойчивый позитивный эффект и сегодня, и в перспективе», сказал Путин. «Мы будем создавать новые рабочие места и наращивать эффективность нашей экономики, повышать реальные доходы граждан и снижать уровень бедности. Развивать инфраструктуру и соцсферу: образование, здравоохранение, решать экологические и жилищные проблемы, обновлять, благоустраивать наши города и поселки», — пообещал президент.

«И все это на базе мощного технологического рывка, который нам предстоит совершить», — добавил он. Путин напомнил, что цели на новый 6-летний срок были изложены в послании Федеральному собранию, добавив, что они являются «конкретными, реалистичными и обоснованными».

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