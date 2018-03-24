Деловые Сводки
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- Лазерные, космические и роботизированные технологии: В России озвучили самые вероятные сценарии войны
|Лазерные, космические и роботизированные технологии: В России озвучили самые вероятные сценарии войны
|24.03.2018 17:41
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Начальник Генерального штаба вооруженных сил России Валерий Герасимов рассказал о средствах ведения войны в «среднесрочной перспективе».
По его словам, уже в ближайшем будущем стоит ожидать боевого использования лазерных, космических и роботизированных технологий,передает «Коммерсант», информирует svodka.net.
Он указал, что особую роль будет играть противостояние системам связи, разведки и навигации.
«Основными особенностями конфликтов будущего станут широкое применение высокоточного и других видов новых вооружений, в том числе робототехнических. Первоочередному уничтожению подвергнутся объекты экономики и система государственного управления противника. Кроме традиционных сфер вооруженной борьбы будет активно задействована информационная сфера и космос», — сказал Герасимов.
При этом он подчеркнул, что у будущих конфликтов есть множество других сценариев, и Вооруженные силы России должны быть готовы к любому из них. Он отметил, что этого можно добиться сбалансированным совершенствованием и модернизацией вооруженных сил, а также разработкой современной военной техники.
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