На Донбассе арестовали разыскиваемого российским командованием террористов командира 3-й МСБ 7-й бригады 1-го корпуса ВС РФ Юрия Свиридова (позывной «Мачете»).

На данный момент его доставили в Луганск, пишет на своей странице в Facebook военный журналист Юрий Бутусов, информирует svodka.net.

По его словам, он является личным другом бывшего главаря террористов «ДНР» Игоря Гиркина.

«Свиридов совершил преступление, резонансное даже по бандитским понятиям российских спецслужб. «Мачете» прямо на позициях застрелил наемницу из своего же батальона Анастасию Ткачеву, которая отказала ему в интимной близости. Ткачева оказалась беременной, так что по сути Свиридов убил двоих человек», — уточнил журналист.

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