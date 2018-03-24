Режим президента России Владимира Путина не имеет перспектив, потому что держится только на представителях старшего поколения, считает прежний вице-премьер России Альфред Кох.

Режим президента России Владимира Путина отличается от построенной Иосифом Сталиным системы, которая крепла с годами. Такое мнение высказал в Facebook прежний вице-премьер России Альфред Кох, информирует svodka.net.

«Коренное отличие сталинского времени от нынешнего состоит в том, что старшее поколение, еще до революции жившее сознательной жизнью, считало, что Сталин – это жуткая девиация, и что долго его режим не протянет. В то время как молодые считали его нормой и считали советскую власть само собой разумеющейся, безальтернативной и следовательно вечной», – рассказал он.

Бывший вице-премьер отметил, что сталинский режим креп с годами, потому что старшее поколение уходило, а молодежь становились все более «ортодоксальной и верной» режиму.

«Сейчас наоборот: судя по возрастной структуре тех, кто голосовал за Путина, старики – верны Путину, а молодежь – нет. И это значит, что время работает против Путина. Он проспал молодежь, и это уже фатально для него: молодежь, воспитанная интернетом, имеет устойчивый иммунитет против его пропагандистского аппарата, основу которого составляют метровые каналы», – подытожил Кох.

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