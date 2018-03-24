На фоне новости о том, что на украинский рынок зашел ирландский лоукостер RyanAir, венгерская авиакомпания Wizz Air проводит распродажу билетов в ряд городов Европы.

Так, приобрести возможность перелета по заниженной цене на рейсы, осуществляемые до конца апреля, можно 24 и 25 марта. Об этом говорится на сайте авиакомпании, информирует svodka.net.

Подобные акции раньше проводились, однако они длились один день. Скидки допускались до 20% для владельцев клубной карты. В этот раз Wizz Air выделила пять направлений.

Киев – Ларнака: билеты в обе стороны обойдутся в 2851 грн на человека. Такая стоимость распространяется на начало апреля.

Киев – Копенгаген: 2263 гривен в середине апреля.

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Киев –Будапешт: 2382 грн в обе стороны.

Львов – Берлин: 2263 гривен. Львов – Гданськ: 1612 гривен.

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