Деловые Сводки
- Российский политолог пояснил, почему Трамп ужасно боится Путина
- Порошенко рассказал, куда Россия хочет переместить эпицентр гибридной войны
- Судебное решение: организатор афер Questra World, A.G.A.M. и Forex Trend Павел Крымов будет находится в СИЗО до 5 августа
- Открываем Европу: Конкурент Ryanair объявил о больших скидках для украинцев
- Фатально для него: Время работает против Путина, - Кох
|Открываем Европу: Конкурент Ryanair объявил о больших скидках для украинцев
|24.03.2018 19:39
|
На фоне новости о том, что на украинский рынок зашел ирландский лоукостер RyanAir, венгерская авиакомпания Wizz Air проводит распродажу билетов в ряд городов Европы.
Так, приобрести возможность перелета по заниженной цене на рейсы, осуществляемые до конца апреля, можно 24 и 25 марта. Об этом говорится на сайте авиакомпании, информирует svodka.net.
Подобные акции раньше проводились, однако они длились один день. Скидки допускались до 20% для владельцев клубной карты. В этот раз Wizz Air выделила пять направлений.
Киев – Ларнака: билеты в обе стороны обойдутся в 2851 грн на человека. Такая стоимость распространяется на начало апреля.
Киев – Копенгаген: 2263 гривен в середине апреля.
Читайте: Wizz Air перенес открытие новых рейсов из Киева
Киев –Будапешт: 2382 грн в обе стороны.
Львов – Берлин: 2263 гривен. Львов – Гданськ: 1612 гривен.