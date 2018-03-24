Деловые Сводки
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|Порошенко рассказал, куда Россия хочет переместить эпицентр гибридной войны
|24.03.2018 20:03
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Президент Петр Порошенко утверждает, что Российская Федерация настойчиво пытается переместить эпицентр гибридной войны как можно ближе к сердцу Украины — столице страны Киеву.
Чем меньше стрельбы в зоне боевых действий (на Донбассе — Ред.), тем больше активность врага в тылу, заявил глава государства в ходе мероприятий по случаю дня СБУ в Киевской области, пишет Интерфакс-Украина, информирует svodka.net.
«Агрессор настойчиво пытается сместить эпицентр гибридной войны как можно ближе к сердцу Украины, а сердце — это наша древняя столица, красавец Киев… финансируемые из России силы готовили в Украине госпереворот в интересах РФ, используя так называемую теорию управляемого хаоса», — отметил он.