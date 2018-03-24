Президент США Дональд Трамп боится президента РФ Владимира Путина, поскольку у того имеется компромат на американского лидера.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил российский политолог Андрей Пионтковский, информирует svodka.net.

«А борьба, которая ведется сейчас в Америке, это по существу борьба между президентом Трампом и большинством американского военно-политического истеблишмента. Теперь ни у кого уже нет сомнений, об этом говорят открыто, что Трамп ужасно боится Путина, твердо зная, что у того имеется очень серьезный компромат на него. Последнее, что вызвало здесь возмущение, это когда все советники Трампа большими буквами ему написали не поздравлять Путина, а он позвонил, поздравил и еще раз показал, какова степень его зависимости и страха», — считает Пионтковский.

Он напомнил, что недавно экс-директор ЦРУ Джон Бреннан прямо допустил наличие у Кремля компромата на Трампа.

«По-моему, борьба политического истеблишмента и Трампа подходит к своей кульминации и по линии расследования Мюллера (Роберт Мюллер занимается расследованием российского вмешательства в выборы 2016 года в США, — «Апостроф»). Я не знаю, широко ли известно Украине и вашим читателям, но всю Америку потрясло 15-минутное интервью бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана. Во-первых, оно беспрецедентно по резкости обвинений – Бреннан называет Трампа животным, загнанным в угол. Во-вторых, Бреннан практически открытым текстом сказал, что у него есть довольно информации по Трампу, которая потрясет Америку», — подчеркнул российский политолог.

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